شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد طفل فلسطيني وجرح آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم شعفاط، فتحت نيرانها بشكل عشوائي على الفلسطينيين في المخيم، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة آخر، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع أكتوبر الماضي إلى 707 شهداء بينهم 160 طفلاً.

