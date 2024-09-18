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استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة

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واس - القدس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد طفل فلسطيني وجرح آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم شعفاط، فتحت نيرانها بشكل عشوائي على الفلسطينيين في المخيم، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة آخر، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع أكتوبر الماضي إلى 707 شهداء بينهم 160 طفلاً.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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