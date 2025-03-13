شكرا لقرائتكم خبر عن بلا أضرار مسجلة.. زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شرق تايوان والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل الزلزال

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة الأرصاد المركزية وقوع زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل مقاطعة تايتونج بشرق تايوان الساعة الواحدة وتسع دقائق مساءً بالتوقيت المحلي.وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أن مركز الزلزال كان في البحر على بعد 53 كيلومترا شمال شرق من مركز مقاطعة تايتونج، و على عمق 5ر12 كيلومترا.ولم ترد تقارير فورية حول وقوع أضرار مادية بسبب الزلزال.