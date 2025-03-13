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بلا أضرار مسجلة.. زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شرق تايوان

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تايبيه - د ب أ 0 تبليغ

  • بلا أضرار مسجلة.. زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شرق تايوان 1/2
  • بلا أضرار مسجلة.. زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب شرق تايوان 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة الأرصاد المركزية وقوع زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل مقاطعة تايتونج بشرق تايوان الساعة الواحدة وتسع دقائق مساءً بالتوقيت المحلي.

تفاصيل الزلزال

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أن مركز الزلزال كان في البحر على بعد 53 كيلومترا شمال شرق من مركز مقاطعة تايتونج، و على عمق 5ر12 كيلومترا.
ولم ترد تقارير فورية حول وقوع أضرار مادية بسبب الزلزال.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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