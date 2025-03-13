شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد انبعاث الغازات.. مؤشرات على قرب حدوث ثوران بركان في آلاسكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر بركان بالقرب من أكبر مدن ألاسكا علامات جديدة على الاضطرابات، وقال خبراء إن احتمال حدوث ثوران بركان في جبل سبور خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة قد ازداد.

وقال مرصد بركان ألاسكا يوم الأربعاء، إنه عمل على قياس خلال عمليات التحليق الأخيرة "انبعاثات غازات بركانية مرتفعة بشكل ملحوظ".

وأضاف أن العلامات تشير إلى احتمال حدوث ثوران بركاني، وإن لم يكن مؤكدًا، في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وتوقع المرصد في بيان "أن نرى المزيد من الزيادات في النشاط الزلزالي وانبعاثات الغازات، وتسخين السطح قبل حدوث ثوران بركاني، إذا حدث ثوران بركاني، وقد تثير هذه الاضطرابات القوية أيامًا إلى أسابيع من التحذير الإضافي".

وجبل سبور هو بركان يبلغ ارتفاعه 11070 قدمًا (3374 مترًا) مغطى بالجليد والثلوج على بعد 80 ميلًا (129 كيلومترًا) شمال غرب أنكوريج.

وهو واحد من 53 بركانًا في ألاسكا كانت نشطة خلال الـ250 عامًا الماضية، وله فتحتان رئيسيتان.



فترات من النشاط الزلزالي

وآخر ثوران معروف من فوهة القمة كان منذ أكثر من 5 آلاف عام.وفي الوقت نفسه، ثارت فوهة كريتر بيك مرة واحدة في عام 1953 و3 مرات في عام 1992، وفقًا للمرصد.

وتقع فوهة كريتر بيك على بعد نحو ميلين (3 كيلومترات) جنوب القمة.

وكانت هناك فترات من النشاط الزلزالي المتزايد أو غيره من النشاط منذ ذلك الحين، بما في ذلك بين عامي 2004 و2006، ولكن لم تحدث ثورات أخرى.