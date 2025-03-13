شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أوكرانيا.. إحصائية جديدة عن ضحايا وخسائر الجيش الروسي والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا وخسائر الجيش الروسي

الحرب الأوكرانية الروسية

الدمام - شريف احمد - تتواصل حرب أوكرانيا ما يسبب المزيد من الضحايا، وهو ما أعلنه الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، الذي أكد ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية.وأوضح أن الإحصائية ارتفعت إلى نحو 890 ألفا و250 فردا، بينهم 1200 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ودمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10307 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الأربعاء، و21432 مركبة قتالية مدرعة.بالإضافة إلى تدمير 24409 نظام مدفعية، و1314 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1103 من أنظمة الدفاع الجوي.كما دمرت 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و28983 طائرات مسيرة، و3121 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة.وكذلك 40355 من المركبات وخزانات الوقود، و3777 من وحدات المعدات الخاصة.