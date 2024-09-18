الخليج اليوم .. "ما وجدته في السعودية لم أره في أي مكان بالعالم".. صديقة رونالدو تكشف أسرارها في المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد نجاح الموسمين الأول والثاني من مسلسل "أنا جورجينا" على شبكة "نتفليكس" ينطلق اليوم الأربعاء الموسم الثالث والذي سيتركز الحديث به عن حياة صديقة النجم كريستيانو رونالدو بالسعودية.

وقبل أن تعرض "نتفليكس" الحلقة الأولى من الموسم الثالث في الغد، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن بعض تفاصيلها.

وانتقل رونالدو للسعودية في يناير 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ مانشستر يونايتد الإنجليزي لعقده، ليصطحب معه صديقته وأبناءه.

وقالت جورجينا خلال الحلقة حول حياتها في الرياض: "لقد سنحت لنا الفرصة لحضور أعظم الفعاليات وعروض الأزياء العالمية، والتعرف على أشخاص مذهلين لم أكن أحلم بمقابلتهم، حين أخبرني كريستيانو أنه سيلعب في نادي النصر، شعرت بارتياح كبير لأنني أردت مغادرة مانشستر، كنت أدرك عظمة ما ينتظرنا هناك، وكنا متحمسين للغاية، وغمرتني سعادة عارمة حين قررنا السفر إلى السعودية".

مضيفة: "حفل تقديم رونالدو كان مربكا لي، لأول مرة أشعر بأن الأنظار كلها متجهة إلي، لكن بعد حفاوة الترحيب من الجمهور شعرت بالارتياح".

وحول حياتها كأم تصطحب أبناءها إلى المدرسة في الرياض، أوضحت عارضة الأزياء الأرجنتينية: "أعيش في الرياض أياما حافلة ومليئة بالسعادة، وأشعر بأن ساعات اليوم ليست كافية، أنا امرأة لا تقهر ومحظوظة وملهمة للكثيرين، وإن كنت أرى نفسي بدينة وذات لياقة مقبولة (تبتسم)، لكنني غير منزعجة من زيادة وزني، فأنا متصالحة مع هيئة جسدي".

وظهرت جورجينا رودريغيز في الإعلان التشويقي لفيلمها الوثائقي، وهي بين أحضان مدينة العلا تارة، وبين أحضان مدينة الرياض تارة أخرى، واستعرضت الأجواء الخلابة والمناظر الطبيعية المحيطة بها.

وانتقلت جورجينا للحديث عن صحراء مدينة العلا، لتختم حديثها: "هذا أجمل مكان زرته، الهدوء الموجود هناك لا يوجد في أي مكان في العالم".

ويرتبط رونالدو حاليا بعقد مع نادي النصر السعودي يمتد حتى صيف 2025، وهو اللاعب الأعلى أجرا في العالم براتب سنوي يصل إلى نحو 200 مليون يورو، كما تقدر ثروته الشخصية بحوالي 650 مليون يورو.

وأصبح رونالدو أبا في عام 2010 مع ولادة ابنه الأول كريستيانو جونيور من أم مجهولة الهوية، قبل أن ينجب توأما جديدا عام 2017 دون معرفة هوية والدتهما، ليستقبل بعدها طفلتين جديدتين، من جورجينا.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية