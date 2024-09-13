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مصابون تحت الأنقاض.. انهيار عقار مأهول في حي شبرا بالقاهرة

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اليوم - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انهار عقار مأهول مكوّن من 4 طوابق في حي شبرا بالقاهرة، وقالت مصادر أمنية مصرية إن عددًا من السكان ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض.
وتوجه إلى مكان الحادث على الفور 3 سيارات إسعاف وسيارتا إطفاء، بهدف سرعة إنهاء عملية رفع الأنقاض ونقل المصابين للمستشفيات.

استخراج 3 مصابين

وأشارت المصادر إلى أن رجال الحماية المدنية نجحوا في استخراج 3 مصابين من أسفل ركام العقار المنهار، وأنهم نقلوا إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
وتواصل الحماية المدنية جهودها لاستخراج مصابين من أسفل العقار المنهار، مشيرة إلى أن هناك 4 أشخاص ما زالوا أسفل ركام العقار المنهار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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