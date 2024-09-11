الخليج اليوم .. نيمار يتصدر قائمة الهلال السعودي الآسيوية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رفع نادي الهلال السعودي قائمته الآسيوية إلى الاتحاد الآسيوي من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن النجم البرازيلي نيمار تصدر القائمة الرسمية للزعيم الهلالي وشملت القائمة 31 لاعبا من بينهم الـ 9 أجانب الحاليين وعدد من اللاعبين الشباب.

ويتيح نظام لائحة التسجيل الآسيوية تعديل 5 أسماء، شرط أن تتم تلك التعديلات قبل أول مباراة للفريق في البطولة بخمسة أيام على الأقل، وعند انتهاء المهلة تعد القائمة المرفوعة نهائية إلى ختام دور المجموعات.

ويعاد فتح التسجيل للأندية مجددا بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يتم قيد نيمار في القائمة المحلية للـ"الزعيم" حتى الآن بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

يذكر أن الهلال سيستهل مبارياته في البطولة القارية 17 سبتمبر الجاري عندما يحل ضيفا على الريان القطري في الدوحة العاصمة القطري.