شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" تدعو لوقف الوحشية المُمنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت رابطة العالم الإسلامي الضرورة المُلحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة، وتحرُك منظومته الدولية لوقفِ هذه الوحشية المُمنهجة والمستمرة ضد المدنيين الأبرياء، في الأراضي الفلسطينية.

وأدانت الرابطة جريمة قتل الناشطة الأمريكية آيسينور أزجي، والطفلة بانا أمجد بكر، على يد قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وميليشياتٍ مُتطرفةٍ محميةٍ من الجيش الإسرائيلي، جنوب نابلس، في إطار همجية القتل المُمنهج والمستمِر في الأراضي الفلسطينية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى بهذه الجرائم المروعة والمتواصلة، التي تُواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، منتهكة كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

40972 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40972 شهيدًا، ونحو 94761 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 33 فلسطينيًا، وإصابة 145 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

واكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة، لم تتمكن من انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.