شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شهداء في قصف للاحتلال على غزة ورفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، على مدينتي غزة ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، بأن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما انتشلت الطواقم الطبية شهيدًا من حي الزيتون جنوب المدينة، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل على الحي الذي دمر الاحتلال معظم منازله والبنية التحتية فيه.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح في بلدة الشوكة شرق المدينة، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف تجمعاً للفلسطينيين. 40972 شهيدًا ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40972 شهيدًا، ونحو 94761 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 33 فلسطينيًا، وإصابة 145 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

واكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة، لم تتمكن من انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.