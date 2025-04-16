شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: تطوير أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف والملوحة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بسيوني زايد، أستاذ الأرز بمركز البحوث الزراعية، إن المعاهد البحثية أنتجت نحو ألف طن من تقاوى محصول الأرز المعتمدة هذا الموسم، لافتًا إلى أن الأصناف المعتمدة تشمل 101 و106 و104 و108، بالإضافة إلى صنف "جيزة 177"، مؤكدًا أن هذه الأصناف تُعد عالية الإنتاجية، ومناسبة لظروف الزراعة المتنوعة، وهناك أصناف أخرى مثل جيزة 178 وجيزة 179 وجيزة 183 تتحمل نسب ملوحة مرتفعة.

وأوضح زايد تفاصيل المساحات المقرر زراعتها بمحصول الأرز خلال الموسم الحالي، موضحًا أنها تشمل 150 ألف فدان في الأراضي المتأثرة بالأملاح، و200 ألف فدان في المناطق التي يُسمح فيها بالزراعة الجافة، إضافة إلى 724 ألف فدان أخرى، ليصل الإجمالي إلى نحو مليون و74 ألف فدان.

وأضاف أن هناك اعتبارات تتعلق بكمية المياه المطلوبة لزراعة محصول الأرز، ومساعى الدولة لترشيد استخدامها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى دور الباحثين فى قسم بحوث الأرز في تطوير أصناف جديدة تتحمل الجفاف والملوحة وتحتاج لكميات مياه أقل بكثير، لأن المقنن المائى للأرز بات قريبًا جدًا من المحاصيل الصيفية الأخرى مثل الذرة.