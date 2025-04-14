شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصر وقطر تؤكدان دعمهما لأى مساعٍ سلمية تهدف لخفض التوتر بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها صدور بيان مشترك عن مصر وقطر، فى إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الدوحة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..مصر وقطر تؤكدان دعمهما لأى مساعٍ سلمية تهدف إلى خفض التوتر فى المنطقة
صدر بيان مشترك عن مصر وقطر، فى إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الدوحة، مشيرًا إلى أنه في إطار العلاقات الأخوية الراسخة، والروابط التاريخية المتينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة رسمية إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل 2025.
صدر بيان مشترك عن مصر وقطر، فى إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الدوحة، مشيرًا إلى أنه في إطار العلاقات الأخوية الراسخة، والروابط التاريخية المتينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة رسمية إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل 2025.
قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إنه بحث مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى التطورات الجارية في المنطقة، وسنواصل جهودنا المشتركة في دعم الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة تطلعاً إلى إرساء الأمن والسلام المستدام، وأضاف أمير دولة قطر - عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي - أنه بحث مع الرئيس السيسي آفاق تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا الشقيقين.
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، وذلك بعد يوم من انعقاد مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس، وذلك بحضور المهندس/ إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير/ صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، والسيد/ حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والسيد/ بندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فضلًا عن أعضاء اتحاد الغرف السعودية، ورؤساء عدد من الشركات السعودية البارزة.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول وقف حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لهيئة السكك الحديدية بدعوى عدم أمان الحجز من خلالهما.اللجنة الاستشارية للشئون السياسية تناقش الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية.
وجه المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، الشكر لجنة الخطة والموازنة، علي تقريرها بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024، وقال فوزى إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر كتابا دوريا يتضمن أن أي جهة أو مسؤول لم يلتزم بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يتم محاسبته"، مضيفا:" أما من الناحية السياسية فنحن في وقت شدة، ولدنيا إيجابيات حقيقة، وقد شهد بها البعيد قبل القريب وبالتالي من الإنصاف ذكر هذه الإيجابيات".
أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، تشغيل قطارين بين إيتاى البارود والسادات والعكس كخدمة جديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 19 / 4 / 2025، وذلك في إطار عمليات التحديث والتطوير المستمر التى تقوم بها وزارة النقل بكافة القطاعات وبخاصة قطاع السكك الحديدية وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتلبية لطلبات جمهور الركاب.
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الاثنين، والتي شهدت مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر إبريل لـ4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء الموافق 15 إبريل ، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم.
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تأمين موسم توريد القمح، مشيرًا إلى أن القمح يمثل محصولًا استراتيجيًا لا يحتمل أي تهاون في إدارته أو تخزينه أو نقله وأن المحافظة ستتابع ميدانيًا وعلى مدار الساعة سير الأعمال.
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث شهد الاجتماع اعتماد قرارات وتوصيات بشأن الإجراءات الإدارية التنظيمية للصندوق.محلل كويتى لليوم السابع: أزمة غزة وتنمية الاستثمارات الكويتية فى مصر على طاولة نقاش القيادتين اليوم
أكد الكاتب والمحلل السياسى الكويتى الدكتور عايد المناع، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الكويت هى زيارة شقيق إلى شقيقة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأشار إلى لقاء الرئيس السيسى والأمير مشعل ستتناول العديد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، ومن المتوقع أن يأتى فى الصدارة قضضية غزة وسبل الضغط بالتنسيق مع الخليج على الإدارة الأمريكية لتكون متوازنة فى هذا الملف وتثبيت الموقف الرافض لتهجير الفلسطيين من أرضهم
أكدت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الاثنين، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت، ليست مجرد زيارة رسمية، بل هى رسالة واضحة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد متانتها فى وجه كل التحديات، إذ تعد مصر أحد أعمدة الأمن القومى العربى، وشريكا أساسيا للكويت في قضايا المنطقة ومصيرها المشترك.
كشفت وزارة المالية عن تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهات الحكومية، وذلك في إطار تسهيل عمليات استلام الرواتب عبر نظام الدفع الإلكتروني وتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.ضباط بالموساد وأطباء احتياط بالجيش الإسرائيلى يطالبون نتنياهو بوقف حرب غزة
استمرارا للانتفاضة الإسرائيلية ضد نتنياهو، طالب أكثر من 250 من الضباط المتقاعدين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلى "الموساد" و150 طبيباً بقوات احتياط الجيش الإسرائيلى بإنهاء الحرب على غزة، لينضموا بذلك إلى مئات من الطيارين والمظليين والوحدة 8200 وسلاح المدفعية بالجيش الإسرائيلى.
توفي الكاتب البيروفي الشهير الحائز على جائزة نوبل للأدب وأحد أعلام الأدب في أمريكا اللاتينية ماريو فارجاس يوسا عن عمر يناهز 89 عاما.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الخميس المقبل 17 أبريل، متوقع ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 15 أبريل 2025، طقسا معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.
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