أخبار مصر.. مصر وقطر تؤكدان دعمهما لأى مساعٍ سلمية تهدف لخفض التوتر بالمنطقة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، وذلك بعد يوم من انعقاد مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس، وذلك بحضور المهندس/ إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير/ صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، والسيد/ حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والسيد/ بندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فضلًا عن أعضاء اتحاد الغرف السعودية، ورؤساء عدد من الشركات السعودية البارزة.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول وقف حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لهيئة السكك الحديدية بدعوى عدم أمان الحجز من خلالهما. اللجنة الاستشارية للشئون السياسية تناقش الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية. وجه المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، الشكر لجنة الخطة والموازنة، علي تقريرها بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024، وقال فوزى إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر كتابا دوريا يتضمن أن أي جهة أو مسؤول لم يلتزم بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يتم محاسبته"، مضيفا:" أما من الناحية السياسية فنحن في وقت شدة، ولدنيا إيجابيات حقيقة، وقد شهد بها البعيد قبل القريب وبالتالي من الإنصاف ذكر هذه الإيجابيات". أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، تشغيل قطارين بين إيتاى البارود والسادات والعكس كخدمة جديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 19 / 4 / 2025، وذلك في إطار عمليات التحديث والتطوير المستمر التى تقوم بها وزارة النقل بكافة القطاعات وبخاصة قطاع السكك الحديدية وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتلبية لطلبات جمهور الركاب. أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الاثنين، والتي شهدت مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024. رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة واستكمال مناقشة الحساب الختامى غدا السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بين محطتى إيتاى البارود والسادات والعكس الحكومة للنواب: سيتم محاسبة أي مسؤول لم يلتزم بملاحظات المركزى للمحاسبات اللجنة الاستشارية للشئون السياسية تناقش الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة الحكومة: خدمة حجز التذاكر عبر الموقع والتطبيق للسكك الحديدية تعمل بكفاءة وأمان