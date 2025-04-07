شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن عن فرص عمل لأطباء فى السعودية برواتب تصل لـ70 ألف ريال شهريا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن توفير 22 فرصة عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين ،للعمل في مجمع عيادات مركز ميلان الطبى بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل .

وأوضح الوزير، أن التخصصات المطلوبة هي: 2 أطباء جلدية من الجنسين "استشاري وأخصائي أول "، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.. و2 أطباء جراحة من الجنسين "استشاري وأخصائي أول "، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.. واستشارية عقم وإنجاب "استشاري فقط" ، والراتب يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.. و15 ممرضة " أخصائي تمريض – بكالوريوس"، والراتب يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة..وطبيبة نسائية "أخصائي نسائية ..بكالوريوس –تخصص تجميل نساء"، والراتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.. واستشاري تخدير "استشاري" ، والراتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

ومن مميزات هذه الفرص تأمين طبي وسكن ومواصلات وراتب أساسي، وتقديم السيرة الذاتية، من اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي: [email protected]



