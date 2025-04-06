شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة الأطباء الأجانب بإيطاليا يشيد بدور مصر فى تقديم الدعم للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور فؤاد عودة خبير الصحة العالمية ورئيس نقابة الأطباء الأجانب بإيطاليا، بالدور المهم للدولة المصرية في تقديم كل أشكال الدعم للفلسطينيين، وقال إن موقف القيادة السياسية واضح ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين، وأن مسيرات الجالية المصرية والعربية في إيطاليا تدعم هذا الموقف المهم.

ودعا الدكتور فؤاد عودة- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم- إلى تقديم كافة أنواع الدعم الصحي للفلسطينيين وفتح المستشفيات الإيطالية والأوروبية لتقديم العلاج للمصابين الفلسطينيين وخاصة الأطفال، مشيرا إلى تعرض 95% من الأطفال لصدمات نفسية، وتسجيل أكبر نسبة أطفال فقدوا الوالدين أو إحداهما، وارتفاع نسب الأطفال الذين فقدوا أطرافهم.

ونوه إلى أن نقابة الأطباء في إيطاليا تقدم الدعم بكل السبل للمصابين الفلسطينيين وعائلاتهم، بالتنسيق مع الوزارات الإيطالية المعنية. لافتا إلى أن غزة تشهد أكبر كارثة صحية وإنسانية بالقرن الحالي، مطالبا بإرسال جسر طبي عاجل إلى قطاع غزة وإدخال مستشفيات متنقلة والمساعدات الطبية إلى داخل القطاع فورا.

وأضاف أنه تم تسجيل أكبر عدد وفيات من الطواقم الطبية من أطباء وعاملين في المجال الصحي بإجمالي أكثر من 1222 شخصا وتوقف 37 مستشفى عن العمل، لافتا إلى كارثة فيديو الاستهداف المتعمد لمسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع: أن هناك أكثر من 52 ألف امراة حامل في غزة تتعرض لمخاطر صحية بسبب انهيار النظام الصحي؛ بينها الولادة قبل موعدها، فضلا عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص، 70% من الأطفال والسيدات.

وأوضح أنه تم تسجيل أكبر عدد من المصابين بالسرطان بدون علاج، فضلا عن أمراض الكلى والقلب وأمراض السكري والأمراض المزمنة، بجانب أمراض الكبد نظرا لتلوث المياه.

وشدد على الحاجة إلى إرسال وفود من الأطباء بالتخصصات المختلفة إلى غزة بينها جراحة الأطفال والعظام والأعصاب وأمراض القلب والطوارئ، لافتا إلى تسجيل 25% من الوفيات لعدم وجود رعاية صحية فورية أو عدم الوصول المستشفى أو توفر أطباء بالتخصصات.