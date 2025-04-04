شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط المراكب النيلية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط المراكب النيلية غير المرخصة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط المراكب النيلية غير المرخصة.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط المراكب النيلية غير المرخصة، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط المراكب النيلية غير المرخصة.