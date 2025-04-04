شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أديرة الكنيسة الأرثوذكسية بالمهجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – بتول عصامالجمعة، 04 أبريل 2025 06:00 ص
ذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أديرة المهجر، موضحا أن الأديرة كالآتى:
- دير القديس الأنبا أنطونيوس – كاليفورينا – الولايات المتحدة الأمريكية
- دير الأنبا أنطونيوس والأنبا موسى الأسود – الخرطوم السودان
- دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين – ميلانو إيطاليا
- دير القديس الأنبا أنطونيوس بالأراضى المقدسة – القدس
- دير القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود – برارى تكساس الولايات المتحدة الأمريكية
- دير البابا أثناسيوس الرسولى – شمال شرق إنجلترا
- دير القديس الأنبا أنطونيوس – هيثكوت أستراليا
- دير القديس الأنبا شنودة – سيدنى استراليا
- دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس – كريفلباخ ألمانيا
- دير القديس الأنبا أنطونيوس – النمسا
- دير القديسان مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف – جنوب أفريقيا
- دير الشهيد مارجرجس بالأراضى المقدسة – القدس
- دير الشهيد مارجرجس – ديلفن أيرلندا
- دير القديسة العذراء مريم والقديسة الشهيدة دميانة – داوسونفيل چورچيا
- دير القديسة العذراء مريم وماريوحنا – أوهايو
- دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا
- دير القديسة حنة – النمسا
- دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا
- دير القديس بولس الرسول – ريفيرسايد كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز