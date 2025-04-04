شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أديرة الكنيسة الأرثوذكسية بالمهجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – بتول عصام الجمعة، 04 أبريل 2025 06:00 ص

ذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أديرة المهجر، موضحا أن الأديرة كالآتى: - دير القديس الأنبا أنطونيوس – كاليفورينا – الولايات المتحدة الأمريكية

- دير الأنبا أنطونيوس والأنبا موسى الأسود – الخرطوم السودان

- دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين – ميلانو إيطاليا

- دير القديس الأنبا أنطونيوس بالأراضى المقدسة – القدس

- دير القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود – برارى تكساس الولايات المتحدة الأمريكية

- دير البابا أثناسيوس الرسولى – شمال شرق إنجلترا

- دير القديس الأنبا أنطونيوس – هيثكوت أستراليا

- دير القديس الأنبا شنودة – سيدنى استراليا

- دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس – كريفلباخ ألمانيا

- دير القديس الأنبا أنطونيوس – النمسا

- دير القديسان مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف – جنوب أفريقيا

- دير الشهيد مارجرجس بالأراضى المقدسة – القدس

- دير الشهيد مارجرجس – ديلفن أيرلندا

- دير القديسة العذراء مريم والقديسة الشهيدة دميانة – داوسونفيل چورچيا

- دير القديسة العذراء مريم وماريوحنا – أوهايو

- دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا

- دير القديسة حنة – النمسا

- دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا

- دير القديس بولس الرسول – ريفيرسايد كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية

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