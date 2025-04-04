شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقدم لمنصب المدير العام المُساعد بمنظمة الألكسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) فتح باب التقدم لشغل وظيفة المدير العام المُساعد (فئة أولى) بالإدارة العامة للمنظمة في تونس، وفقًا للشروط التالية:



* أن يكون المتقدم من مواطني إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة، ومن أب عربي الجنسية.

* ألا يتجاوز عمره 55 عامًا عند التعيين.

* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو مُعفى منها.



وترسل طلبات الترشح إلى اللجنة الوطنية المصرية مرفقة بالمستندات المطلوبة، في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2025، عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

[email protected]

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أكد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.