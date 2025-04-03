شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالترم الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى الثانى 2025، لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، حيث تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بداية من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

وناقشت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025، لطلاب الشهادة الإعدادية بتطبيق الإجراءات التالية فى الامتحانات:

- وضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

- تظريف كل ورقة في كيس مُعتم مغلق ولا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين.

- توقيع الملاحظين على محضر فتح مظروف الأسئلة الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

- حظر دخول التليفون المحمول بلجان السير حيث يتم التنبيه على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب وعدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية، قبل موعد بدء الامتحان بخمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها ويكون احتياطيًا ذلك اليوم.

- يتم الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية واستكمال الأعداد من المرحلة الابتدائية فى أعمال الملاحظة بالامتحانات.