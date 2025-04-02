شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران: عازمون على تطوير برنامجنا النووى فى إطار القوانين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده عازمة على تطوير برنامجها النووي في إطار القوانين الدولية، مؤكدا على أن تهديدات واشنطن لطهران مرفوضة وستعقد الأوضاع في المنطقة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن إيران جاهزة لمفاوضات غير مباشرة بعيدا عن أي تهديدات.