شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن مؤشرات مشروع الرعايات والحضانات خلال أول يومين من العيد والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارىء والرعاية العاجلة، أعمال المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ (رعاية مصر) ومبادرة (في كل ثانية حياة) الخاصة بمتابعة جلطات القلب الحادة، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية المنوطة برصد الحوادث، في زيادة مفاجئة للاطمئنان على سير العمل ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الزيارات الميدانية لتفقد تنفيذ خطة التأمين الطبي بجميع قطاعات الوزارة المختلفة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشار وزير الصحة تأكد من الجاهزية ودرجة الاستعداد، على المستويين المركزي والفرعي بغرف الطوارئ على مستوى الجمهورية.



مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارىء يتفقد أعمال المشروع القومي

وكشف «عبدالغفار» عن مؤشرات المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ (رعاية مصر) خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم التعامل مع أكثر من 1040 مكالمة، تم استقبالها على خط الطوارئ 137، ما بين طلبات طارئة وتوفير أسرة رعاية مركزة وحضانات وأكياس دم ومشتقاته، وتم تلبية 95% من طلبات توفير أكياس الدم ومشتقاته وجارِ توفير باقي الطلبات.

وتابع أنه خلال ثاني أيام العيد، تم تسجيل 216 بلاغا، لتوفير خدمات طبية تتنوع بين أسرة الرعاية المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا تلبية كافة الطلبات من قبل المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارىء في أكثر من 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى الوصول لأعلى استجابة للخدمات المطلوبة في حضانات ورعايات الأطفال.

واستطرد «عبدالغفار» أن الدكتور شريف وديع أكد خلال الزيارة على استمرارية متابعة مبادرة (في كل ثانية حياة) الخاصة بمتابعة جلطات القلب الحادة على رقم 16474 للاستفسارات وتوجيه المريض لأقرب مستشفى متوفر به التدخلات المطلوبة في حالة الاحتياج الطارئ.

وأكد «عبدالغفار» أن مستشار الوزير راجع موقف المخزون الاستراتيجي للأكسجين على مستوى الجمهورية وتأكد من مستوياته، وتم التأكيد على مراجعة أي احتياجات طارئة في حالة الطلب، مشددًا على استمرارية رفع الاستعداد في كافة منافذ بنوك الدم، وفي غرف الطوارئ المركزية والفرعية لتلبية كافة طلبات المواطنين أو المستشفيات على حد سواء.