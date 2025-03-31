شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف من أبناء بنى سويف يرفضون تهجير الفلسطينيين ويرفعون الأعلام الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة بنى سويف الجديدة تجمع الآلاف من المواطنين عقب صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير، لتأييد ودعم القضية الفلسطينية ورفضهم تهجير الشعب الفلسطيني ودعم وتأييد القيادة السياسية.

ورفع المواطنين أعلام مصر وفلسطين ولافتات عليها عبارات لا للتهجير، لا لتصفية القضية الفلسطينية، الشعب المصري يرفض التهجير، كلنا مع إخوانا في فلسطين.

كما رددوا هتافات بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، لا لا للتهجير



الآلاف من أبناء بنى سويف يرفضون تهجير الفلسطينيين (1)



الآلاف من أبناء بنى سويف يرفضون تهجير الفلسطينيين (2)



الآلاف من أبناء بنى سويف يرفضون تهجير الفلسطينيين (3)



الآلاف من أبناء بنى سويف يرفضون تهجير الفلسطينيين (4)