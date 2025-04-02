شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 02 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 2-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:40 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:30 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
وقت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:18 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 20: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:19 م
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