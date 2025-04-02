شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 02 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 2-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:30 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:06 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:18 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 20: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:19 م

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