شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة النقل الدولى: نعانى من نقص سائقي الشاحنات ونستهدف تصدير العمالة للخارج والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شعبة خدمات النقل الدولي التابعة للغرف التجارية في الإسكندرية تدريب 500 سائق للحصول على الرخصة الدولية للعمل فى الدول الأوروبية، وفى السياق قال مدحت القاضى رئيس الشعبة، إن الشعبة تستهدف تصدير العمال المدربة إلى الخارج فى ظل نقص حاد بسائقي الشاحنات .

وأرجع "القاضى" ذلك إلى صعوبة وقلة فرص العمل اللائق في هذا القطاع، بجانب أن شروط العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة و قلة الأجر، يُسبب ذلك تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل .

وأكد أن صناعة الشحن تعانى من تحديات متعددة ، تتضمن أن الموانئ الرئيسية تشهد ازدحامًا كبيرًا، و ذلك لأسباب متعددة منها زيادة حجم التجارة العالمية، بجانب نقص السفن و الحاويات، بجانب اضطرابات سلسلة التوريدات.

التوترات الجيوسياسيةولفت التوترات الجيوسياسية تمثل مخاطر كبيرة على قطاع النقل البحري مثل الحرب في أوكرانيا و غزة و السودان و ليبيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، بجانب إغلاق الطرق و الممرات المائية

وذكر أن هذه التوترات تُسبب اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريدات، و تُزيد من تكاليف النقل، وأسعار المنتجات النهائية .

تغيرات المناخوذكر أن تغير المناخ يمثل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي و اللوجستيات، وذلك من خلال ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يُهدد الموانئ الساحلية ، زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير و الفيضانات، مما يُسبب تعطيل حركة النقل



وأشار إلى أن ظهور تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي و الروبوتات، تحديًا لقطاع النقل الدولي و اللوجستيات، وذلك من خلال الحاجة إلى إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات.