شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أسباب الإصابة بالإسهال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالإسهال وقالت: عادة الإسهال أن يكون قصير الأمد، ولكن إذا استمر لفترة طويلة، يمكن أن يكون مؤشرا على مشكلة أخرى.​

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أسباب الإسهال:​

-العدوى البكتيرية أو الڤيروسية.​

-التسمم الغذائي.​

-الحساسية أو عدم تحمل بعض الأطعمة زي اللاكتوز.​

-اضطرابات الجهاز الهضمي زي القولون العصبي.​

-الآثار الجانبية لبعض الأدوية.​

-مشاكل في الغدة الدرقية.​