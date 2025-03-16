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وزارة الصحة تكشف عن أسباب الإصابة بالإسهال.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الأحد، 16 مارس 2025 10:29 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالإسهال وقالت: عادة الإسهال أن يكون قصير الأمد، ولكن إذا استمر لفترة طويلة، يمكن أن يكون مؤشرا على مشكلة أخرى.​

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أسباب الإسهال:​

-العدوى البكتيرية أو الڤيروسية.​
-التسمم الغذائي.​
-الحساسية أو عدم تحمل بعض الأطعمة زي اللاكتوز.​
-اضطرابات الجهاز الهضمي زي القولون العصبي.​
-الآثار الجانبية لبعض الأدوية.​
-مشاكل في الغدة الدرقية.​


انفوجراف

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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