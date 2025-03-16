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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أسباب الإصابة بالإسهال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 16 مارس 2025 10:29 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالإسهال وقالت: عادة الإسهال أن يكون قصير الأمد، ولكن إذا استمر لفترة طويلة، يمكن أن يكون مؤشرا على مشكلة أخرى.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أسباب الإسهال:
-العدوى البكتيرية أو الڤيروسية.
-التسمم الغذائي.
-الحساسية أو عدم تحمل بعض الأطعمة زي اللاكتوز.
-اضطرابات الجهاز الهضمي زي القولون العصبي.
-الآثار الجانبية لبعض الأدوية.
-مشاكل في الغدة الدرقية.
انفوجراف
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