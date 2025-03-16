‫بحوث الصحة الحيوانية يطلق حملات لزيادة نشر الوعي بأهمية الصحة الحيوانية

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الأحد، 16 مارس 2025 10:25 ص

أطلق معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعامله الفرعية حملات توعية وإرشاد وتدريب بمحافظات دمياط والغربية الجيزة الدقهلية وسوهاج لطلبة المدارس والجامعات والمربين لزيادة نشر الوعي بأهمية الصحة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها، في اطار مبادرة " بداية" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامه" ورؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أهمية الندوات الإرشادية البيطرية في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين، ومكافحة الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي .

وقام الباحثين بمعمل دمياط الفرعي بندوة ارشادية بمركز الإرشاد الزراعي بكفر البطيخ حول خطوات نجاح مشروع تربية الطيور، وندوة ارشادية بمركز الإرشاد النموذجى بفارسكور عن التغذية الصحيحة لحيوانات المزرعة.

وقام الباحثين بمعمل الجيزة الفرعي بندوة ارشادية وتدريب العاملين بمركز الحمد لتجميع الألبان بالعياط على كيفية استلام اللبن والاختبارات الأولية قبل الاستلام طبقا لمواصفة الايزو 22000 / 2018

كما قام الباحثين بمعمل اسيوط الفرعي بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بندوة ارشادية بالمركز الإرشادي بقرية بنى مر بمركز الفتح حول: أهمية التحصينات فى الوقايه من الأمراض الوبائية وندوة ارشادية بعنوان: خطورة الوجبات السريعة على صحة الانسان.



وقام الباحثين بمعمل المنصورة الفرعي بخمس ندوات ارشادية في مراكز بلقاس وميت العامل باجا وصدقا بتمي الامديد وابوجلال بشربين بعناوين غذاء صحي آمن، ومقومات إنشاء مزرعة نموذجية، وطرق الوقاية من الاسهال في العجول حديثة الولادة، وكيفة الوقاية من الحمى القلاعية

كما قام الباحثين بمعمل طنطا الفرعي بندوة ارشادية ولقاء تثقيفى لربات البيوت عن مخاطر الوجبات السريعة وكيفية تفادى التسمم الغذائي بسبب الوجبات السريعة من الباعة الجائلين فى قرية شبرا قلوج مركز زفتى.

ونظم الباحثين بمعمل سوهاج ندوتين ارشاديتين بالمعهد الازهري الابتدائى بنزة المحزمين جهينة بعنوان الأمراض المنتقلة من الحيوانات الأليفة للإنسان والتعريف بمرض السعار وطرق الوقاية منه، وندوة بقصر ثقافة طهطا بعنوان الصيام وفوائده وتأثيره علي أجهزة الجسم المختلفة وكيفية تناول غذاء صحي سليم في فطار وسحور رمضان.

