شكرا لقرائتكم خبر عن مصور البابا شنودة الثالث يروى تفاصيل يوم رحيله فى 2012 والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى رحيل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 فى تاريخ الكنيسة.

وقال عماد نصرى مصور البابا شنودة الثالث في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه أخر 3 شهور في عمر البابا كان يشاهد عظاته في التليفزيون ولايحضر عظاته حتى لا يراه في هذه الحالة المرضية، وكان أخر لقاء لقداسته مع أحمد حجاجوفيتش الرحالة المصرى بعلم مصر، ووقع له على العلم وكان قبلوفاته بيومين فقد كان يوم الأربعاء، وتحدث البابا فى أخر عظة له عن الأمانة ورحل قداسة البابا يوم السبت.

وأوضح عماد نصرى أنه كان مع قداسة البابا بعد العظة الأخيرة ووقت التصوير وكان لديه صديق في البحيرة كان يعمل مصور الأنبا باخوميوس، ويوم السبت أبلغ السكرتارية فى المجمع المقدس الأنبا باخوميوس فى الهاتف بأن هناك أمر خطير ولابد أن يترك البحيرة ويعود للقاهرة فوراً، وحين عودته عرف أن قداسة البابا قد رحل عن دنيانا، وحينما علم عماد تلك التفاصيل من صديقه جون مصور الأنبا باخوميوس الخبر كان غير مصدق لخبر الوفاة لأن شائعات الوفاة كانتتطارد قداسة البابا أخر أيامه ، ووصل إلى الكاتدرائية قبل الساعة السادسة مساء فى أقل من ربع ساعة وعرف أن الخبر صحيح.

وحينما وصل عماد إلى الكاتدرائية وجد آلاف الأقباط والمسلمين الذين عرفوا الخبر فى أقل من ربع ساعة فتأكد أن الخبر صحيح.

وظل 3 أيام بداخل المقر وقت إلقاء نظرة الوداع حتى تم نقله بطائرة عسكرية إلى دير الأنبا بيشوى في وادى النطرون، حيث أكد أن مشاعر وفاة الرجل الذى تتلمذ على يده وأحبه وتواجد معه فى كل المواقف، حيث كان أول يوم لوفاة البابا ظل 11 ساعة متواصلة فى التصوير.