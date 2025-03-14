شكرا لقرائتكم خبر عن "خدعوك فقالوا" الاختلاف فى لون صفار البيض يؤثر على القيمة الغذائية (تفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن هناك معلومات خاطئة يتداولها رواد السوشيال ميديا، تشير إلى أن الاختلاف فى لون صفار البيض يؤثر على القيمة الغذائية للبيض، مشيرة إلى أنه لا علاقة بلون الصفار بجودة البيض أو النكهة أو القيمة الغذائية أو خصائص الطهي أو سمك القشرة، بينما ترتبط بوجود اختلافات طفيفة جدا فى فيتامين A.

وأضافت سالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الطبيعى أن لون صفار البيض يتراوح ما بين الأصفر الباهت إلى البرتقالي الغامق، حيث يعتمد لون صفار البيض فقط على النظام الغذائي للدجاجة، ويشير اللون الداكن للصفار إلى وجود الكاروتين (هي صبغة طبيعية توجد في بعض النباتات) أى أن كلما زاد وجود الكاروتين في وجبات الدجاج زاد درجة اللون الأغمق فى الصفار.

وأوضحت أن ألوان صفار البيض هى:

1 - برتقالي غامق: فى الدجاج البلدى أو الدجاج الذى يأكل العلف غني بالكاروتين ( يتغذى فى المراعى).

2 - برتقالي متوسط ​​إلى أصفر ذهبي: ينتج عن وجبات الدجاج الغنية بالنباتات الخضراء والذرة الصفراء والبرسيم والمواد النباتية الأخرى ذات الصبغة الزانثوفيل (لون أصفر ) وهذا هو صفار اللون الأكثر شيوعًا الذي نراه في البيض المتاح في محل البقالة.

3- أصفر شاحب: يكون فى الدجاج الذى يتغذى على علف منخفضة الزانثوفيل( اللون الاصفر) ، مثل أنظمة التغذية التي تتكون في الغالب من القمح أو دقيق الذرة البيضاء أو الشعير تنتج صفارًا أصفر باهتا.