شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يزور ماسبيرو لتدشين برنامج "كرسى الإمام الليث" والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، قبيل افتتاح مسجد الإمام الليث بن سعد بالتليفزيون المصرى، بعد تجديده.

وقد ألقي الدكتور أسامة الأزهرى المحاضرة الأولى في سلسلة محاضرات كرسي الإمام الليث، والتي يتم إذاعتها بالتليفزيون المصري عبر برنامج أسبوعي جديد يحمل اسم كرسي الإمام الليث.

وقال المسلماني في تدشين الكرسى: "إن الإمام الليث هو إمام أهل مصر وشيخها الأكبر، وهو رمز العلم والفقه والحديث، كما أنه رمز المواطنة والتسامح والمسؤولية الاجتماعية لرأس المال".