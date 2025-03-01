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مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 01 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 1-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 25: 3

موعد صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء 7:11

الإسكندرية   

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:29

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:16 م. 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:52

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:21 م

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م.    
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:44

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 5:44 م

وقت صلاة العشاء 6:58 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:05 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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