شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 01 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 1-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:56 ص موعد صلاة الظهر 12:08 ص موعد صلاة العصر 25: 3 موعد صلاة المغرب 5:54 م موعد صلاة العشاء 7:11 الإسكندرية الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:00 ص موعد صلاة الظهر 12:13 موعد صلاة العصر 3:29 موعد صلاة المغرب 5:58 م موعد صلاة العشاء 7:16 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:52 موعد صلاة الظهر 12:04 م موعد صلاة العصر 3:21 م موعد صلاة المغرب 5:50 م موعد صلاة العشاء 7:07 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:44 وقت صلاة الظهر 11:56 موعد صلاة العصر 3:14 م وقت صلاة المغرب 5:44 م وقت صلاة العشاء 6:58 م. مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:50 ص موعد صلاة الظهر 12:02 ص موعد صلاة العصر 22: 3 موعد صلاة المغرب 5:52 م موعد صلاة العشاء 7:05

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