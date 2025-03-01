شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 01 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 1-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 25: 3
موعد صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:11الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:16 م.
وقت صلاة الفجر 4:52
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:21 م
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م.
وقت صلاة الفجر 4:44
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 5:44 م
وقت صلاة العشاء 6:58 م.مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:05
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