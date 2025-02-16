شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات في ليون بفرنسا تندد بخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد ميدان République بوسط مدينة ليون الفرنسية مظاهرة حاشدة لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وندد المتظاهرون بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

شارك في المظاهرة التي استمرت لأكثر من ساعتين حوالي 1400 شخص من جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنون فرنسيون وعرب بالإضافة إلى أعضاء من الجالية المصرية في فرنسا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وتضمنت المظاهرة إلقاء كلمات للتنديد بالمخطط الأمريكي الإسرائيلي لتهجير ونقل الفلسطينيين من أرضهم، وشددوا على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وإقامة دولته المستقلة.



وتأتي المظاهرة في إطار موجة من الاحتجاجات العالمية المناهضة لمخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين، ودعوات لدعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لفرض تغييرات ديموجرافية بالقوة.