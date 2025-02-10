شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مصرية مكثفة في معبر رفح لاستقبال دفعات جديدة من جرحى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفرق الطبية المصرية وفرق الإسعاف في معبر رفح البري استعداداتها المكثفة لاستقبال دفعات جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

تأتي هذه الجهود في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه مصر للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

يذكر انه منذ إعادة فتح معبر رفح البري، الذي يُعد الشريان الحيوي لقطاع غزة، بعد فترة إغلاق دامت تسعة أشهر، تعمل الفرق الطبية المصرية على مدار الساعة لضمان استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم. تم تجهيز نقاط تمركز لسيارات الإسعاف المجهزة بكافة المعدات الطبية الحديثة، حيث تنتظر وصول المصابين لنقلهم بسرعة وكفاءة إلى المستشفيات المصرية.

وسبق وتم خلال الساعات الماضية استقبال الدفعة الثامنة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، حيث تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف من معبر رفح إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد بشمال سيناء. تضمنت هذه الدفعة 50 مصابًا ومريضًا، بالإضافة إلى عدد من مرافقيهم، وذلك لتلقي العلاج المجاني في المستشفيات المصرية.

تستعد المستشفيات المصرية، خاصة في شمال سيناء، لاستقبال المصابين من قطاع غزة، و تم تجهيز هذه المستشفيات بكافة الإمكانيات الطبية اللازمة، بما في ذلك الفرق الطبية المتخصصة في مختلف التخصصات، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، ويتم تصنيف الحالات فور وصولها إلى المعبر، حيث تُنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مجهزة في القاهرة والمحافظات، بينما تُعالج الحالات الأخرى في مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بدقة متناهية لضمان سلامة المرضى ومرافقيهم، وكذلك الفرق الطبية. تُجرى الفحوصات الطبية اللازمة فور وصول المصابين إلى المعبر، ويتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات التي تتطلب ذلك قبل نقلها إلى المستشفيات.

