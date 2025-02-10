شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن اليوم بالنجم بولوكس فى مشهد بديع يتراءى طوال الليل والان مع تفاصيل الخبر

يترقب هواة الفلك، اليوم الإثنين 10 فبراير، مشهدا بديعا بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم، حيث يتراءى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux (ألمع نجم في برج الجوزاء = كوكبة التوأمان)، حيث نراهم بالقرب من بعضهما البعض في السماء طوال الليل إلى أن يغرب المشهد في الـ 5:15 صباحا فجر اليوم التالي.

النجمان بولوكس وكاستور هما ألمع نجمين في برج الجوزاء أو كوكبة التوأم ، ويعتبر بولوكس أكثر لمعانا من كاستور باعتباره المتقدم، حيث يشرق أولا دائما ويرمز للخلود، في حين أن كاستور أقل لمعانا ويشرق متأخرا ويرمز للفناء.

من ناحيته، أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، أن توقيت الظواهر الفلكية ينطبق مع توقيت سماء القاهرة، وأفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال.

وأشار إلى أن اقتران الأجرام السماوية هو رؤية إحداهما بقرب الآخر في السماء، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات، مؤكدا أن الظواهر الليلية ليس لها أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على العين لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا ، كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.