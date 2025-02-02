شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: يُحظر الانتقال فى جنوب لبنان وقواتنا لا تزال منتشرة بالميدان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 09:46 ص

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه يحظر الانتقال في الجنوب اللبناني، متابعا: "قواتنا لا تزال منتشرة في الميدان بعد تمديد وقف إطلاق النار"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال جيش الاحتلال، إنه أعاد انتشار قواته في مواقع مختلفة من جنوب لبنان بزعم تمكين انتشار تدريجي فعال للجيش اللبناني وإبعاد حزب الله من الجنوب.