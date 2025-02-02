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جيش الاحتلال: يُحظر الانتقال فى جنوب لبنان وقواتنا لا تزال منتشرة بالميدان

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جيش الاحتلال: يُحظر الانتقال فى جنوب لبنان وقواتنا لا تزال منتشرة بالميدان

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 02 فبراير 2025 09:46 ص

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه يحظر الانتقال في الجنوب اللبناني، متابعا: "قواتنا لا تزال منتشرة في الميدان بعد تمديد وقف إطلاق النار"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وقال جيش الاحتلال، إنه أعاد انتشار قواته في مواقع مختلفة من جنوب لبنان بزعم تمكين انتشار تدريجي فعال للجيش اللبناني وإبعاد حزب الله من الجنوب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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