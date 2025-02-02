شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 5 فبراير.. اعرف أبرز مشاركات المركز الثقافى الأرثوذكسى بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 09:00 ص

يشارك المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، فى صالة 2 جناج C40.

ومن أبرز إصدارات المركز الثقافى الأرثوذكسى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب كتاب البابا العجائبى القديس البابا كيرلس السادس، وكتاب المقالات الأسبوعية للبابا شنودة الثالث وكتاب الخطية الأصلية وكتاب البابا تواضروس راعى الثقافة وكتاب قاموس اللغة القبطية.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 في دورته الـ56 مشاركة واسعة من دور النشر المسيحية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز التنوع الثقافي والديني داخل المعرض.

وتقدم دور النشر مزيجًا فريدًا من الإصدارات الروحية، والدينية، والتاريخية، التي تخاطب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، كما تعد مشاركة دارات النشر المسيحية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تجسيدًا حيًا للتنوع الثقافي الذي يميز المشهد المصرى.