رئيس كولومبيا مخاطبا ترامب: حصاركم لا يخيفنا وبلادنا مفتوحة للجميع

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو مخاطبا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب " حصاركم لا يخيفنا وبلادنا مفتوحة للجميع"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكد بيترو أن لدى بلاده أكثر من 15 ألف مقيم أمريكي غير نظامي بموجب القوانين الكولومبية، مؤكدا أنه عليهم تسوية وضع إقامتهم فى البلاد.

أعلن بيترو عن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الأمريكية الواردة إلى البلاد.

وكتب بيترو على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه وجه وزير التجارة الخارجية بزيادة الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25%

وأضاف أن "الوزارة يجب أن تساعد في توجيه صادراتنا إلى العالم كله، غير الولايات المتحدة، ويجب توسيع صادراتنا، وأدعو كافة المجتمعات الكولومبية في الخارج إلى تسويق منتجاتنا".

وأكد أن "منتجات أمريكا الشمالية التي سترتفع أسعارها داخل اقتصادنا الوطني يجب إحلالها بالمنتجات الوطنية، والحكومة ستساعد في تحقيق هذا الغرض".

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد أن رفض البلد الواقع بأمريكا الجنوبية استقبال طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم فى إطار حملة ترامب على الهجرة.

وقال ترامب إن الإجراء الذى اتخذه الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو يعرض الأمن القومى الأمريكى للخطر موجها إدارته باتخاذ إجراءات انتقامية.

وشملت الإجراءات الأمريكية رسوما جمركية طارئة على كولومبيا بنسبة 25 بالمئة على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة، على أن تزيد النسبة إلى 50 بالمئة فى غضون أسبوع واحد.

كما ضمت الإجراءات حظر السفر وإلغاء التأشيرات للمسؤولين الحكوميين الكولومبيين، وفرض عقوبات طارئة على الخزانة والمصارف والقطاع المالى بشكل كامل، وتعزيز عمليات التفتيش الحدودية للمواطنين الكولومبيين.

وقال ترامب فى منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعى "هذه الإجراءات ليست سوى البداية. لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وإعادة المجرمين الذين دفعت بهم إلى الولايات المتحدة".

وهذه هى المرة الثانية التى ترفض فيها دولة فى أمريكا اللاتينية رحلات الترحيل بطائرات عسكرية أمريكية.

وندد الرئيس الكولومبى بهذه الممارسة، مشيرا إلى أنها تعامل المهاجرين مثل المجرمين. وأوضح فى منشور على إكس أن كولومبيا سترحب بالمهاجرين المرحلين إلى وطنهم على متن طائرات مدنية قائلا إنهم يجب أن يعاملوا بكرامة واحترام.

جاء قرار كولومبيا بعد آخر من المكسيك التى رفضت طلبا الأسبوع الماضى بالسماح لطائرة عسكرية أمريكية بالهبوط وعلى متنها مهاجرون.

وقال الرئيس الكولومبى "لا يمكن للولايات المتحدة أن تعامل المهاجرين الكولومبيين كمجرمين"، مشيرا إلى أن هناك 15660 أمريكيا لا يتمتعون بوضع الهجرة المناسب فى كولومبيا.

وتسلط تعليقات بيترو الضوء على موجة السخط المتزايدة فى أمريكا اللاتينية بشأن عمليات الترحيل الجماعى التى تقوم بها إدارة ترامب.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية فى وقت متأخر يوم السبت إنها ستطالب الحكومة الأمريكية بتفسيرات بشأن "المعاملة المهينة" للبرازيليين على متن رحلة ترحيل.