شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض القاهرة الدولى للجلود بمشاركة 120 شركة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح فعاليات الدورة التاسعة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية وزارة الصناعة في الفترة من 23 حتى 25 يناير، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية. الوزير المفوض عصام النجار رئيس هيئة المعارض ، وجمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والوادات .

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم المعارض ، وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الأسر المنتجة ، والجمعيات الأهلية ، والشركات المصرية ، معبرًا عن اعتزازه بأن معظم المنتجات الموجودة بالمعرض مكونات وصناعة مصرية خالصة .



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إقامة معرضين دائمين بالمقطم ، ومصر الجديدة لاتاحة الفرصة للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والشركات لعرض منتجاتهم بهدف زياد الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وطالب د. إبراهيم صابر بعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض على منتجات المعرض لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر منها ، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لفتح قنوات للتواصل بين خبراء مجال صناعة وتجارة الجلود للتعرف على احدث التطورات التى شهدتها هذه الصناعة الامر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية فى السوقين المحلى والعالمى

ويُقام المعرض على مساحة 5000 متر2 ، ويشارك فيه 120 شركة أجنبية ومحلية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ،ومستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع، منهم 95 شركة مصرية يقوموم بتصنيع 180 براند منهم 150 براند مصري بهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات.



حولة محافظ القاهرة بمعرض القاهرة الدولي للجلود



محافظ القاهرة خلال جولته بمعرض القاهرة الدولي للجلود



محافظ القاهرة يتابع فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود



محافظ القاهرة يتفقد معرض القاهرة الدولي للجلود