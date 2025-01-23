شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى براتيسلافا يلقى كلمة باحتفالية جمعية علوم المصريات السلوفاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقي السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى سلوفاكيا، الكلمة الافتتاحية في احتفالية جمعية علوم المصريات AIGYPTOS، وذلك بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسها فى عام 1995، بالقاعة الرئيسية بالمتحف القومي في براتيسلافا، حيث تنظم المؤسسة خلال عام 2025 عدة فعاليات على هامش حلول العقد الثالث منذ إنشائها، ومن بينها سلسلة محاضرات وندوات اعتباراً من شهر يناير الجارى يتم خلالها استعراض نتائج اكتشافاتها الأثرية في مصر بمنطقة تل الرتابى.

وشارك السفير المصري في الحدث الثقافي الذي حضرة عدد كبير من أعضاء الجمعية ومتابعي أنشطتها والمهتمين بعلم المصريات ومسئولي وزارة الخارجية السلوفاكية وممثلي عدة مؤسسات أكاديمية تعني بالتاريخ والآثار. كما رحب رئيس الجمعية الدكتور "جوزيف هوديتس" بالسفير أيمن كامل، مشيدًا في كلمته بالدعم المعنوي الذي تتلقاه الجمعية من السفارة المصرية في براتيسلافا، والعلاقة الإيجابية التي تساهم في تسهيل مهمة البعثات الاستكشافية السلوفاكية العاملة في مجال التنقيب وإجراء الحفريات بالمواقع الأثرية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار.

وأشار السفير أيمن كامل في كلمته إلى العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وسلوفاكيا في كافة المجالات، ومن بينها المجال الثقافي والعلمي، منوهاً إلى أن التاريخ والحضارة المصرية يمثلان محور اهتمام للشعب السلوفاكي الصديق، وموجهاً الدعوة لكل الحاضرين لزيارة مصر للتعرف على ما تذخر به مهد الحضارات من كنوز فرعونية وأثرية، وكذلك أبرز العادات والتقاليد لكرم الضيافة الشرقية والفولكلور الشعبي

المميز.



