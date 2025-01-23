شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: انطلاق قافلة دعوية من منطقة الوعظ إلى الواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أهمية القوافل الدعوية في التعامل مع بعض الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع والتي يتم رصدها ووضع وتنفيذ خطط عمل دورية للتعامل معها إلى جانب بثّ روح الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع المصرى وترسيخ المنهج الأزهرى الوسطى القائم على احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله عدد من الأئمة والوعاظ أعضاء القافلة الدعوية الموجهة إلى مركز الواحات البحرية لخدمة اهالي المركز ورفع الوعي المجتمعي.

وتناقش القافلة عددًا من الموضوعات ومنها الإسراء والمعراج دروس وعبر، منح تولد من رحم المحن، استوصوا بالنساء خيرًا، علموا أبنائكم الخير.

ودعا المحافظ أعضاء القافلة بضرورة حث المواطنين علي الحفاظ علي أراضي أملاك الدولة وعدم التعدي عليها والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك والاستفادة من القوانين الصادرة من الدولة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة.

وأوضح "النجار"، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والقوافل الدعوية تهدف إلى النزول لأرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم، مشيدًا بدور المؤسسات الدينية ومجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف ومناطق الوعظ والإعلام الديني ولجان الفتوى من رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعي والإصلاح بين المواطنين.

ووجه المحافظ، رئيس مركز الواحات البحرية بتقديم الدعم اللازم للقافلة الدعوية وتسهيل مهام عملها لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات ادخال مرفق الكهرباء للمعهد الأزهري بحدائق الأهرام لسرعة تشغيله مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ومن جانبه، أشار الشيخ أحمد الناجي مدير عام منطقة وعظ الجيزة، إلى أن أعمال القافلة الدعوية في مركز الواحات البحرية المكونة من 10 من أكفأ وعاظ إدارة الوعظ بمنطقة الجيزة الأزهرية سوف تبدأ أعمالها من اليوم وتستمر علي مدار يومين ، تطوف المساجد و الأماكن العامة ومراكز الشباب لنشر الفكر الأزهري الدعوي الوسطي، والرد على فتاوي المواطنين واستفساراتهم الدينية في كافة شئون حياتهم، موجهًا الشكر للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقديمه الدعم اللازم لنجاح فعاليات القافلة.

حضر اللقاء السيد محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة والدكتور أيمن عبود رئيس منطقة الجيزة الأزهرية والشيخ أحمد الناجي مدير عام منطقة وعظ الجيزة وأعضاء القافلة الدعوية.