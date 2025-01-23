شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شاحنات مساعدات التحالف الوطنى معبر رفح استعدادا لدخولها إلى غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن شاحنات المؤسسة المحملة بـ المساعدات الإنسانية وعددها 17 شاحنة ضمن قافلة التحالف التاسعة لدعم الأشقاء في قطاع غزة بدأت ومنذ ساعات فجر اليوم الوصول إلي ساحة معبر رفح واكتمل وصوولها جميعا استعداد اللدخول من المعبر الي داخل القطاع



وصول شاحنات مساعدات التحالف الوطنى الي معبر رفح

وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد أعلنت عن. مشاركتها بفاعلية في قافلة التحالف الوطني مسافة السكة التاسعة التي انطلقت صباح امس من القاهرة متوجهة الي قطاع غزة لدعم الأشقاء في القطاع



متطوعي صناع الخير صاحبوا الشاحنات وينتظرون الان دخول الشاحنات من المعبر

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف أن فرق عمل المؤسسة وعدد كبير من متطوعي صناع الخير صاحبوا الشاحنات وينتظرون الان دخول الشاحنات من المعبر

وأشار عبدالفتاح الي ان مشاركة المؤسسة في قافلة التحالف التاسعة لدعم الأشقاء في قطاع غزة تأتي ضمن استراتيجية عمل المؤسسة الهادفة الي تنفيذ اهداف التحالف والمشاركة في كل أنشطته الكبري سواء كانت بدعم الأسر الأولي بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية او دعم الأشقاء في الخارج



وصول شاحنات مساعدات التحالف الوطنى الي معبر رفح استعدادا لدخولها الي غزة

وأوضح عبدالفتاح أن مشاركة صناع الخير في قافلة التحالف التاسعة مسافة السكة شملت تسيير 17 شاحنة محملة بما يزيد عن 350 طن مساعدات متنوعة منها الغذائية والطبية وبطاطين الشتاء لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع الان

وأختتم عبدالفتاح بان دعم صناع الخير للأشقاء في قطاع غزة من خلال المشاركة بفاعلية في قوافل التحالف ياتي بالتزامن من أنشطة متعددة تنفذها صناع الخير للتنمية خدمة لشرائح غير القادرين في أنحاء الجمهورية



متطوعي صناع الخير امام المعبر



