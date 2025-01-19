شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس الاحتياطى.. كيف طبق مشروع قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطنى؟ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدة مناقشات مهمة وثرية خاضها القائمون على الحوار الوطني بشأن "قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية "، حيث عقدت الأمانة الفنية في 23/7/2024 جلستين متخصصتين لمناقشة قضية "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" والمدرجة علي أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كل التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

جلسات الحوار الوطنى فى مسألة قضية الحبس الاحتياطي أسفرت عن عدة توصيات مهمة، وجدت طريقها إلى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونرصدها فيما يلى:



التوصية :

عدم السماح للحبس الاحتياطى بالتحول لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائى، مع وضع الضمانات اللازمة لذلك

مواد مشروع القانون نصت على الآتى:

تضمن أمر القبض أسباب صدوره وتقييد الحبس الاحتياطى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وجوب الاستجواب خلال 24 ساعة من تاريخ القبض لتقرير مصير المتهم

حق المتهم فى استئناف أمر الحبس الاحتياطى المادة 164

حق المتهم فى استئناف أمر الحبس الصادر من قاضى التحقيق المادة 206



التوصية:

مراجعة مدة الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها يتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم فى جميع الأحوال وضمان استطالة المدة.

مشروع القانون:

وضع حد للحبس الاحتياطى وسلب سلطة محكمتى الجنايات والنقض من الحبس المطلق، ليكون الحد الأقصى للمحكوم عليه بالإعداد والمؤبد سنتين فقط.



التوصية:

مناشدة النيابة العامة بالإسراع فى إحالة المحبوسين احتياطين لمدد طويلة إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم.

مشروع القانون:

بعد صدور القانون وتفعيل مواده يصدر النائب العام كتابا دوريا يتضمن آلية تنفيذ أحكام القانون.

التوصية:

مراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطى.

مشروع القانون:

بطلان أمر الحبس إذا صدر دون تسبيب ووجوب الإفراج الفورى عن المتهم.



التوصية:

التوسع فى تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى.

مشروع القانون:

وضع قيود على الأمر بالحبس.

التوصية:

تفعيل التعويض المادى والأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ.

مشروع القانون:

إقرار حق المحبوس احتياطيًا فى التعويض إذا حصل على حكم بالبراءة.



