شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الجوافة فى يناير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يناير.

وكانت النصائح كالتالى: أولًا: أهم العمليات لمحصول الجوافة

التقليم للأشجار البالغة خفيف إلى متوسط تبعا لحالة الأشجار، وذلك بإزالة 1/3 أو نصف طول الأفرع التي عمرها سنة، وهذا يؤدى إلى تنشيط البراعم ونموها إلى أفرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.

يجب إزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة ليتخللها الشمس والهواء ليزيد ذلك من جودة الثمار، أما الأشجار الصغيرة فيكتفي بإزالة الأفرع المصابة أو الجافة و المتزاحمة.

ثانيًا: التسميد

يضاف سماد عضوي وسوبر فوسفات ونترات مع مراعاة عمر الشجرة.

ينصح بإضافة السماد النتراتى في شهر فبراير (200-250جم ازوت) ، و 400 جم سلفات بوتاسيوم للشجرة أيضا واحد كجم سوبر فوسفات مع 8-10 مقطف للشجرة من السماد العضوي للأشجار البالغة وتقل المعدلات إلى النصف للأشجار الصغيرة.

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 5 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 7 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 15 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة