شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 5- 1– 2025.. استقرار مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 09:00 ص

واصلت مختلف العملات على رأسها الدولار الأمريكي استقرارها اليوم أمام الجنيه المصري فى مختلف البنوك المصرية.. ننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5-1-2025.

وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر الدولار اليوم 50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم 51.86 جنيه للشراء.

52.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 62.65 جنيه للشراء.

63.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم 163.85 جنيه للشراء.

164.91 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم 13.47 جنيه للشراء.

13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.79 جنيه للشراء.

13.83 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم 12.87 جنيه للشراء.

13.94 جنيه للبيع.