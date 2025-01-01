شكرا لقرائتكم خبر عن إندبندنت: 70 % من الأبقار الحلوب في كاليفورنيا مصابة بأنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت 10 قطعان أخرى من الماشية المنتجة للألبان في كاليفورنيا بإنفلونزا الطيور مع استمرار الفيروس في إصابة الحيوانات والبشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Independent.

أصيب ما يقرب من 700 قطيع في الولاية - أو 71 % من جميع القطعان - بفيروس H5N1 منذ أواخر أغسطس، مما أجبر الحاكم جافين نيوسوم على إعلان حالة الطوارئ والحكومة على الإعلان عن اختبارات جديدة، وبينما سجلت كاليفورنيا، أكبر ولاية منتجة للحليب في البلاد، أكبر عدد من الإصابات في قطعان الألبان، تم الإبلاغ عن المزيد من الإصابات في ميشيجان، وارتفع عدد الحالات البشرية المؤكدة إلى ما يقرب من 70 حالة، وفقًا لمسؤولي الصحة.

أصيب ما يقرب من 700 من قطعان الألبان في الولاية بأنفلونزا الطيور، وفي الأسبوع الماضي، قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الفيروس ربما تحور لدى مريض في لويزيانا أصيب بأول حالة شديدة من المرض في البلاد، وقد تسمح الطفرات للفيروس بالارتباط بشكل أفضل بالنهايات العصبية في الجهاز التنفسي لبدء العدوى، على الرغم من أن العلماء يقولون إن هذا ليس سببًا للقلق حتى الآن، وبشكل عام، كانت الحالات خفيفة لدى البشر.

في حين يخشى الخبراء من أن يتحور فيروس أنفلونزا الطيور H5N1 في نهاية المطاف إلى سلالة قاتلة قادرة على الانتقال من إنسان إلى آخر، تؤكد السلطات أن الخطر الحالي على صحة السكان لا يزال منخفضاً، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر.

وأشارت الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية في تقرير لها إلى أن دراسة أجريت في ديسمبر ونشرت في مجلة " ساينس" وجدت أن سلالة الفيروس الموجودة في الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى طفرة واحدة فقط حتى تتمكن من الانتشار بين البشر.

وقال الدكتور ليز سيمز، مساعد مدير وزارة الزراعة السابق، في بيان: "كلما طالت مدة انتشار هذا الفيروس دون رادع، زادت احتمالية اكتسابه للطفرات اللازمة للتسبب في جائحة، نحن بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل لمنع هذا السيناريو".

كما تم العثور على إنفلونزا الطيور في الخنازير والطيور المهاجرة وقطط الساحل الغربي التي شربت الحليب الخام وأكلت طعام الحيوانات الأليفة الذي تم سحبه، تم اكتشاف تفشي المرض في جميع الولايات الخمسين منذ عام 2021، وفقًا لمسؤولي الزراعة، كما أدت إصابات إنفلونزا الطيور في الدواجن إلى ارتفاع أسعار البيض .

وفي استجابة لذلك، تجري وزارة الزراعة تجارب على لقاحات للدواجن والأبقار الحلوب، ولكن التطعيم قد يعقد عملية التمييز بين الحيوانات الملقحة وتلك المصابة بشكل طبيعي، ورغم هذا، يقول سيمز إن الفيروس "غير بشكل أساسي الطريقة التي نحتاج إلى التفكير بها في التعامل مع إنفلونزا الطيور".

وقال "إن المخاطر كبيرة للغاية ولا يمكن أن نستسلم للرضا عن الذات، يتعين علينا أن نتحرك الآن لحماية صحة الحيوان، وصيانة أنظمتنا الغذائية، وتجنب جائحة محتملة".