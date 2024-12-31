شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تستعد لاحتفالات رأس السنة الميلادية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل اليوم، الكنائس بقدوم العام الجديد في أجواء مليئة بالفرح، حيث تقيم صلوات رأس السنة الميلادية بحضور واسع من أبناء الكنيسة القبطية، وتتميز الاحتفالات بأجواء خاصة تعكس روح المحبة والسلام.

كما تحرص الكنائس على تنظيم الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضا من خلال كشافة كل كنيسة التي تقوم بدو فعال لضمان توفير الراحة والسلامة للمصلين.

وقال القس متياس عبدالصبور إن كنيسة العذراء مريم بحارة زويلة تقيم قداس مساء الثلاثاء ليلة رأس السنة، من الساعة 7 مساء، حيث تقيم الكنيسة صلوات عشية ثم بعض فقرات أسئلة روحية وهى عبارة عن خدام يسألوا الكاهن ثم مدايح وترانيم، وبعد ذلك تكون عظة روحية ثم صلوات نصف الليل الساعة 12 منتصف الليل، حتى تكون ختام سنة 2024 بصلاة وبداية سنة 2025 بصلاة.

كما تنظم الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، بمناسبة رأس السنة الميلادية كل عام، بمقر الكنيسة في شارع كليوباترا، ويبدأ برنامج الاحتفال برأس السنة الميلادية بعدد من الترانيم والتسبيح، وسط حضور عدد كبير من أبناء الطائفة.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس، يترأس قداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد فترة صوم للكنيسة الأرثوذكسية دامت 43 يوما، وتعبر هذه المدة عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

- 3 أيام لتذكر معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.