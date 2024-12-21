شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون بالفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رصدت محافظة الفيوم، منذ دقائق الظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح يوم الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة، والذى يعتبر حدثًا عالميًا وظاهرة فلكية، وذلك بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور معتز عيد الفتاح مدير عام تنشيط السياحة وأشرف صبحي مدير عام الآثار بالمحافظة.

ومن المعروف أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن المحافظة توليها اهتمامًا، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل فى أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك فى الاقصر وبدات الاحتفال بهذه الظاهرة منذ قرابة 13 عاما .

وساهمت الاكتشافات الأثرية بالمحافظة فى زيادة حركة السياحة ولعل اهمها فتح حجرة الدفن الملكية فى هرم سنوسرت الثانى باللاهون مما ساهم فى تسليط الضوء على الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة، وكانت المحافظة قد أقامت خلال الأيام الماضية مهرجان الفيوم السينمائى لأفلام البيئة، بالإضافة إلى مهرجان الخزف والحرف اليدوية فى قرية تونس، وتهدف هذه الفعاليات الى تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية فى المحافظة .



تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون (1)



تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون (2)



تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون (3)



تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون (4)



تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون (5)