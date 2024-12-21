شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر على موعد مع ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تشهد منطقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، بعد قليل، انطلاق احتفالية ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس السنوية، للعام الـ26 على التوالي للإعلان عن بدء فصل الشتاء رسمياً فى واحدة من الظواهر الفلكية والمعمارية المميزة بالمعابد المصرية.

ويتم تنظيم فعاليات تلك احتفالية بحضور العشرات من الأهالي والسائحون وقيادات محافظة الأقصر، على مدخل واجهة الصرح الأمامى لمعابد الكرنك بحضور قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن والمنطقة الأثرية والقطاع السياحى، حيث إن الأقصر تحتفل سنوياً فى فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذى تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد آمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسون المصريون القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى، والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

وعن تلك الظاهرة التاريخية منذ آلاف السنين، يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إنه تتميز تلك الظاهرة التى تحدث يوم بدء فصل الشتاء فى معابد الكرنك، ويقوم خلالها الزوار من السائحين بالاستمتاع برؤية قرص الشمس وأشعتها التى تنتشر فى جميع أرجاء معبد الأقصر، ورؤية قرص الشمس وهو يتوسط البوابة الشرقية، والتى تقع على المحور الرئيسى له، والذى يمثل أقصى الجنوب الشرقى للأفق الذى تشرق منه الشمس، والذى يحدد فلكياً بيوم بدء الشتاء، وعقب ذلك ستكون الشمس عمودية على الأماكن المقدسة بالكرنك "الفناء المفتوح، صالة الأعمدة، وقدس أقداس الإله آمون"، وتنتشر بداخلها عند منتصف النهار.