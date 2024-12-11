شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة السورية الانتقالية يدعو السوريين فى الخارج إلى العودة لوطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا محمد البشير، رئيس الحكومة السورية الانتقالية، السوريين في الخارج إلى العودة إلى بلادهم، مشددا على أن حقوق جميع الطوائف ستكون مضمونة.

كانت حكومة تصريف الأعمال السورية، أكدت أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية.

كشفت حكومة تصريف الأعمال السورية، عن أن النازحون في المخيمات على الحدود التركية بدأوا العودة إلى مناطقهم.