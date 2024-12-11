شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الجوية: استقرار الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة.

وأشارت الدكتورة منار غانم في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إلى أنه من المتوقع استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

وأوضحت أن الأجواء ستكون مستقرة بشكل كبير، دون وجود أي تقلبات جوية، مع توقع بنشاط رياح، يوم الجمعة، يصاحبه شعور بالبرودة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء 11-12-2024، على النحو التالي:-

حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:-

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.