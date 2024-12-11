شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. اعرف شكل الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

أيام وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، ويبحث الطلاب عن شكل الأسئلة خاصة بعد انتهاء المديريات التعليمية من اختيار الأسئلة ووضعها عن طريق اللجان الفنية، كالتالى:

- الأسئلة من منهج الفصل الدراسى الأول بكامله والأسئلة موزعة على جزئيات المنهج الدراسى.

- الأسئلة موزعة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبى لها وتغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسى للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية، الأسئلة مستوفية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن والشهر والسنة.

- فى أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- الأسئلة تراعى مستويات الطلاب المعرفية المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة.

- الأسئلة تراعى المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا.

- الأسئلة ستكون تطبيقية واستنتاجية بحيث يستنبط الطالب الإجابة وفق فهمه وتحليله للموضوعات الدراسية.

- كل جزئية من أسئلة الامتحان مخصص لها درجات وفق توزيع درجات الامتحان بشكل عام.



ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهى فى 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.