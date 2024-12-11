شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول موزعة على جزئيات المنهج والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون موزعة على جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول بأكمله، حيث تم مراعاة توزيع الأسئلة على الموضوعات الدراسية حسب مواصفة كل مادة والوزن النسبى للأسئلة، موضحة أن المنهج كل وحدة أو درس به نواتج تعلم يجب قياسها لدى الطلاب ومن ثم قام أعضاء اللجان الفنية بالإدارات والمديريات التعليمية بوضع أسئلة تقيس كل جزئيات المنهج الدراسى، مضيفة أن الأسئلة مكونة من جزئيات ونقاط متعددة بحيث تشمل كل الموضوعات الدراسية دون حذف أو الغاء لموضوعات.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل 11 يناير المقبل، فيما وجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهى فى 23/ من نفس الشهر ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.