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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بمنافذ التموين

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القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين  والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2024 منتجات الخضراوات والفاكهة  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الطماطم  8 جنيهات.
البصل الاحمر 15 جنيها.
البص الأبيض 20
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ13 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ16.5 جنيه.
- بطاطا 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 35 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- البسلة 35 جنيها-
الموز البلدي بـ 25 جنيها.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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